Morata al Milan: è fatta? Le ultimissime. Visite mediche e firma: i dettagli

L'attesa è finita: il Milan sta per mettere a segno il primo grande colpo del suo calciomercato estivo. Alvaro Morata, dopo aver festeggiato la vittoria dell'Europeo con la sua Spagna a Madrid, lascerà l'Atletico Madrid, dirà sì al Milan, sosterrà le visite mediche, firmerà il nuovo contratto con il club rossonero, andrà in vacanza e poi sarà a disposizione di Paulo Fonseca.

Ospite a Telecinco, Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, aveva già nel pomeriggio di ieri fatto capire quanto fosse vicino il trasferimento di Morata al Milan: "Sembra che se ne vada... secondo quanto dice la stampa. Ci ha detto che restava e ora che se ne va. Non c'è problema, ma Morata è un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Né io né l'Atlético". Nelle prossime ore, dunque, il giocatore spagolo comunicherà all'Atletico Madrid la sua intenzione di andare via e di trasferirsi al Milan.Le visite mediche di Alvaro Morata con il Milan si terranno nelle prossime 48 ore, più probabilmente nella giornata di mercoledì, direttamente a Madrid. Poi, se tutto andrà bene, lo spagnolo firmerà un accordo con il Milan per i prossimi quattro anni (più uno di opzione) a cinque milioni di euro a stagione più bonus, avvicinandosi ai sei percepiti attualmente dai Colchoneros.