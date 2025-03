Morata ha un contratto con il Milan, ma ha confermato di voler restare in Turchia

"Agli Europei, avevo la testa piena di quei pensieri, è arrivata l'opportunità con il Milan e l'allenatore (Fonseca, ndr) mi chiamava ogni giorno. Avevo bisogno di sentirmi amato e valorizzato, anche se guardando indietro, non ho capito che anche il Cholo (Simeone, ndr) mi apprezzava e mi voleva. Mio padre e il mio agente mi dicevano che stavo sbagliando". Alvaro Morata ha così vuotato il sacco a proposito del suo trasferimento dall'Atletico Madrid al Milan la scorsa estate, in seguito al trionfo degli Europei di Germania con la Nazionale spagnola.

Ora però l'attaccante spagnolo ex Juventus e Real Madrid non gioca più in Serie A, in verità dallo scorso 2 febbraio quando è andato in porto il passaggio al Galatasaray. In prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 10 milioni, Morata ha scelto di chiudere in fretta il capitolo con i rossoneri per buttarsi a capofitto nel campionato turco: "La rivalità tra Galatasaray e Fenerbahce è molto più accesa e grande rispetto a quelle tra Real Madrid-Atletico Madrid e Real Madrid-Barcellona. Non ho mai visto nulla di simile. Per dirigere il derby è arrivato un arbitro straniero, nello stadio c'erano più di 30.000 poliziotti. Era incredibile", le dichiarazioni riprese da Fanatik.

Sul futuro invece Morata si è esposto in maniera importante: "Mi piacerebbe restare a lungo al Galatasaray, ma devono anche volere che io rimanga. Qui sono molto felice, mi trattano molto bene e con affetto. Al momento ho un contratto fino al prossimo gennaio. Mi sono adattato bene, ma ho anche un contratto con il Milan".

Un passaggio infine sulla corsa alla Super Lig e un pensiero su Mourinho al Fenerbahce: "Ho un grande rispetto e affetto per José Mourinho perché è stato lui a darmi per la prima volta l'opportunità di giocare, ma forse dovremo aspettare di lasciare la Turchia per parlare. Al momento, abbiamo la possibilità di vincere il nostro 25° campionato con il Galatasaray, questo significa aggiungere una stella sulla maglia. E per loro questa è la cosa più importante".