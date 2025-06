Moretto: "L’Al-Hilal è davvero fiducioso di chiudere per Theo Hernández"

Theo Hernandez, dopo aver rifiutato più volte la destinazione, ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita all'Al Hilal, che da settimane ha un accordo con il Milan a 30 milioni di euro. Nel club arabo si respira fiducia e l'obiettivo è arrivare alle firme in tempi piuttosto brevi. Lo scrive Matteo Moretto su X: "L’Al-Hilal in questo momento è davvero fiducioso di chiudere per Theo Hernández. I contatti avuti in serata (ieri sera, ndr) sono stati ulteriormente positivi e adesso il club arabo conta di arrivare alle firme a breve per evitare sorprese".

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2