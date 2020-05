Mundo Deportivo - Emerson, non solo Milan: anche l'Inter sul laterale brasiliano

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo si allunga la fila di pretendenti per Emerson. Il laterale brasiliano, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia, nei giorni scorsi era stato sondato dal Milan interessato ad un nuovo innesto sulle corsie esterne. Nelle ultime ore, tuttavia, si sarebbe acceso un derby meneghino sul giocatore con l'Inter che ha valutato con interesse la possibilità di inserire il brasiliano in un'eventuale trattativa per Lautaro in blaugrana.