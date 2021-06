Mundo Deportivo - Firpo non vuole restare in Liga: Milan in pole, spunta il Leeds

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, autorevole testata spagnola, continuano ad aggiungersi pretendenti per Junior Firpo. Il terzino del Barcellona è sempre seguito dal Milan, che è in pole per il calciatore, ma che vorrebbe concludere l'operazione sono in prestito con diritto di riscatto. Alle spalle dei rossoneri nella corsa a Firpo, ci sarebbero l'Inter, il West Ham, il Southampton e l'ultimo arrivato Leeds; ci sarebbe stata, sempre secondo la testata spagnola, un'offerta del Celta Vigo per il terzino 24enne, ma lo stesso Firpo non vorrebbe restare in Liga e avrebbe già avvisato di questa volontà i dirigenti del Barcellona.