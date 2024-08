Mundo Deportivo - Il Barcellona vuole Leao: valutato 90-100 milioni, potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche

Il Barcellona cerca un attaccante esterno dopo aver fallito l'assalto a Nico Williams che resterà all'Athletic di Bilbao. I blaugrana stanno valutando delle piste alternative e una di queste porta a Rafael Leao: lo riferisce stamattina il Mundo Deportivo che spiega che è un'operazione molto complicata, ma gli spagnoli hanno dalla loro parte un alleato molto forte, vale a dire il suo agente Jorge Mendes.

Il valore di Leao si aggira intorno ai 90-100 milioni di euro. Il budget a disposizione del Barça è lo stesso che era previsto per Nico Williams, vale a dire circa 60 milioni. Il Milan sarebbe però interessato ad alcuni giocatori blaugrana che potrebbero quindi essere inseriti nella trattativa, come Raphinha, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Ferran Torres e anche Alejandro Balde. Anche altri giocatori potrebbero piacere al club italiano, come De Jong, Araujo e Ansu Fati, ma al momento sono infortunati e questo rende più complicata la loro partenza.