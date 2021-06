Mundo Deportivo - Offerta del West Ham per Junior Firpo, il terzino però preferisce il Milan

L'edizione odierna del Mundo Deportivo riporta di un'offerta del West Ham per l'acquisto a titolo definitivo di Junior Firpo. Il terzino però, sebbene il Barcellona sia riluttante alla cessione in prestito, preferisce il Milan. Il club rossonero ha individuato nel brasiliano la perfetta riserva di Theo, e mentre il Barcellona preferirebbe cederlo a titolo definitivo, da via Aldo Rossi l'unica proposta che arriverà ai blaugrana è quella del prestito. Da vedere se prevarrà o meno la volontà del giocatore.