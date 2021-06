Mundo Deportivo - Romagnoli nel mirino del Barcellona

Stando a quanto scritto da Mundo Deportivo, Alessio Romagnoli rappresenterebbe il profilo giusto per la difesa del Barcellona. Ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega al Milan, la stessa società non vuole rischiare di perderlo a zero come è avvenuto con Gianluigi Donnarumma, ed ecco che potrebbe accettare di buon grado una cessione a cifre non elevatissime. Per ora, sempre secondo Mundo Deportivo, Romagnoli ha bocciato la proposta di rinnovo da parte del club di via Aldo Rossi, e si starebbe guardando intorno. Mino Raiola è pronto a inserire nella trattativa che porterebbe Romagnoli al Barcellona, Junior Firpo, che piace al Milan come vice Theo Hernandez. Il Barça comunque, non è l'unica squadra che si è interessata a Romagnoli. Sul classe 1995 ci sono anche Manchester United, PSG e Tottenham.