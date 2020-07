Napoli in pole per Boga, ma il Sassuolo deve aprire alla sua cessione

Con l'addio di Callejon il nome caldo in casa Napoli è quello di Jeremie Boga del Sassuolo. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il ds Giuntoli è pronto ad accelerare, i partenopei sono in vantaggio su tutti gli altri club, Milan compreso, e dunque si ritroverebbe in pole qualora il Sassuolo aprisse ad una cessione del talento ex-Chelsea che ha già segnato oltre dieci reti quest'anno.