Nelle prossime ore Gabbia a Milano: ripartirà l'esperienza rossonera

Come ormai raccontato da diversi giorni, Matteo Gabbia tornerà al Milan a partire da gennaio: i rossoneri interromperanno l'accordo di prestito con il Villarreal, dove il classe 1999 ha giocato tutta la prima parte di stagione. Le motivazioni sono molto facili, i rossoneri si trovano in grande emergenza difensiva, con i titolari che non torneranno prima di febbraio o marzo.

Gabbia è una soluzione facile e senza costi, a cui i rossoneri affiancheranno anche un altro nome per rimpolpare un reparto ormai sguarnito. Il difensore italiano sarà a Milano nelle prossime ore, lo riporta questa mattina Tuttosport.