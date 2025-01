Nelle trattative con il Feyenoord per Gimenez il Milan proverà ad inserire una contropartita tecnica

Il Milan vuole Santiago Gimenez, che ieri sera in Champions League si è ulteriormente messo in mostra facendo doppietta nella vittoria (3-0) del Feyenoord sul ben più quotato Bayern Monaco. Con i due gol di ieri il messicano sale a 15 gol stagionali, numeri che non aiutano il Diavolo nelle trattative con il club Rotterdam, che continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo attaccante.

Tramite qualche cessione il Milan cercherà di racimolare il tesoretto giusto per riuscire a portare in Italia Santiago Gimenez, ma nella mattinata di oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto che per convincere il Feyenoord ad abbassare un po' le proprie pretese, la dirigenza rossonera proverà ad inserire nell'operazione una contropartita tecnica.