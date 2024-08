Nessun passo in avanti con l'Udinese. Milan, affare Samardzic in stallo

Lazar Samardzic continua ad essere nei piani del Milan, che al momento avrebbe però altre priorità in questo calciomercato, terzino e mediano su tutte. Per questo motivo, da quando è uscito fuori l'interesse per il centrocampista serbo, nessun passo in avanti sarebbe stato registrato con l'Udinese, complice anche il fatto che la società friulana non si smuove dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro per il suo giocatore.

A fronte di questo, stando a quanto riportato da Tuttosport, l'affare Samardzic per il Milan è in stallo, con i friulani che in tutto questo pretenderebbero cash e nient'altro per il classe 2003, neanche l'inserimento di qualche contropartita tecnica, sulla quale la dirigenza rossonera avrebbe provato a fare leva nelle scorse settimane.

In merito alla cessione di Lazar Samardzic, così il DT dell'Udinese Gianluca Nani aveva parlato qualche giorno fa a Sky Sport: "È vero che è un calciatore ricercato (Samardzic ndr). È vero che abbiamo avuto richieste di informazioni, che abbimao avuto anche delle offerte, però per noi è un calciatore importante, quindi vorremmo che chi lo cercasse lo considerasse come lo consideriamo noi, cioè un giocatore molto importante. Siamo contenti di averlo, siamo contenti che rimanga fra di noi. Non cerchiamo di venderlo. Se qualcuno ce lo chiede e ci fa un'offerta ritenuta congrua per noi, soddisfacente per il giocatore, evidentemente potremmo sederci e discuterne. Però ripero, è un giocatore dell'Udinese forte, così come altri che ne abbiamo, così come altri che ci chiedono, però non è nostra intenzione vendere i pezzi migliori. Poi può succedere, perché nel mercato possa avvenire questo, però non siamo noi che lo offriamo in giro. Ci piacerebbe tenerlo, però ripeto: venisse la squadra disposta seriamente a prenderlo potremmo ascoltare eventuali offerte".