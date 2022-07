Nieuwsblad - De Ketelaere aspetta il Milan. Sabato si è allenato a parte, lunedì a casa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal sito belga Niuewsblad Charles De Ketelaere sta seguendo da vicino gli sviluppi della trattativa tra Milan e Bruges sul suo futuro. L'incontro di ieri a Lugano non ha portato all'accelerata che il Milan sperava ma il calciatore sta aspettando che la situazione si sblocchi. Il talento classe 2001 ieri ha osservato un giorno di riposo come tutti i suoi comapgni, mentre lunedì si è allenato in solitaria a casa e sabato a parte. Da capire quest'oggi che modalità di allenamento verranno seguite. Le prossime ore saranno decisive e la parola chiave è "pazienza".