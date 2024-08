Non solo Abraham, anche Milik tra i papabili vice-Morata

Ieri sera sullo store ufficiale del Milan è comparsa la personalizzazione numero 9 per la maglia di Luka Jovic, una notizia che potrebbe saper di conferma definitiva per l'attaccante serbo nella prossima stagione. Eppure il club rossonero monitora già da diverso tempo eventuali occasioni per portare alla corte di Fonseca un altro centravanti che possa agire da vice-Morata e che possa essere adatto al gioco del tecnico portoghese per le sue caratteristiche tecniche.

In questo senso, ricorda la Gazzetta dello Sport, il nome preferito da Fonseca è quello di Tammy Abraham, attaccante della Roma su cui però viene registrata una fase di stallo dovuta alle richieste ritenute eccessive da parte del club rossonero. Nella lista dei papabili, continua la rosea, potrebbe esserci anche Arkadiusz Milik, centravanti polacco della Juve che sta recuperando da un infortunio e che i bianconeri non hanno messo sul mercato: di fronte a un'offerta allettante, però, Giuntoli potrebbe sedersi a parlare con possibili acquirenti.