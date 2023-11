Non solo difesa, per l'attacco rossonero spunta il nome del 2006 Popovic

vedi letture

Stefano Pioli ieri pomeriggio ha ammesso in conferenza stampa che il Milan dovrà intervenire sul mercato a gennaio, specialmente in difesa dove scarseggiano le alternative. La Gazzetta dello Sport però ha indicato anche l'attacco come possibile reparto da rimpolpare già in inverno. Gli occhi dei rossoneri sono puntati su un giovane attaccante serbo, Matija Popovic, classe 2006 del Partizan Belgrado che va in scadenza a fine dicembre 2023 e per cui i rossoneri faranno un tentativo a gennaio, nonostante una folta concorrenza in tutta Europa.