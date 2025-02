Non solo Milan, anche il Galatasaray in pressing su Goglichidze dell'Empoli

vedi letture

Dopo il trasferimento del difensore danese Victor Nelsson alla Roma con diritto di acquisto, è iniziata la ricerca di un difensore centrale in casa Galatasaray. Come noto, il club turco ha avviato i contatti nelle scorse ore per Saba Goglichidze, che gioca nell'Empoli e proverà fino alla fine a convincere il club italiano a cedere il proprio gioiellino.

Proseguono le trattative con lo Sparta Praga per un altro candidato in lista, Martin Vitik. Il giocatore, il cui contratto scade la prossima stagione, ha ricevuto un responso ottimo dagli osservatori: lo rivela Sabah Spor.