Non solo Nottingham, Bakayoko cercato anche dal Galatasary

Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, su Tiemouè Bakayoko in uscita dal Milan non ci sarebbe soltanto il vivo interesse della neopromossa in Premier League Nottingham Forest, ma anche quello della squadra turca del Galatasaray che ha già acquistato Mertens e Torreira quest'anno. La partenza di Baka potrebbe sbloccare l'arrivo di un centrocampista, Onyedika su tutti.