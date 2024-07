Nuovo appuntamento per Emerson Royal: 10 milioni tra domanda e offerta

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ieri ha voluto gettare un po' d'acqua sul fuoco e ha dichiarato, parlando del calciomercato in entrata del Milan, che non c'è particolare fretta. Certo è che almeno per la tournée americana sarebbe bello ma soprattutto sarebbe sensato fornire a Paulo Fonseca almeno un paio (se non di più) di nuovi innesti per la rosa rossonera. In tal senso un giocatore su cui i rossoneri stanno lavorando da diversi giorni è Emerson Royal, terzino destro brasiliano di proprietà del Tottenham.

Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, nel corso della prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento tra il Milan e gli Spurs. La prima offerta rossonera dista almeno 10 milioni di euro rispetto alla richiesta che fanno i londinesi. In tal senso, continua la rosea, difficile un incontro a metà strada, sarà necessario che uno dei due club faccia un passo deciso verso l'altro. Il Milan può giocarsi come carta la volontà del calciatore che accetterebbe uno stipendio simile a quello che percepisce in Inghilterra: 2.5 milioni a stagione.