Obiettivo Schick: il Milan osserva la trattativa Roma-Lipsia

Jovic è forse il principale obiettivo del Milan per l’attacco, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno seguendo anche altre piste. Una di queste, ad esempio, porta a Patrik Schick. Il Lipsia, che lo ha prelevato in prestito dalla Roma la scorsa estate, vorrebbe trattenerlo, ma pagando meno dei 28 milioni previsti dalla clausola di riscatto. Come riporta Tuttosport, se la trattativa dovesse fallire, il Milan potrebbe allacciare i contatti con i giallorossi per trattare il centravanti ceco.