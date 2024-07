Occhio Milan, l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni per Pavlovic

vedi letture

Strahinja Pavlovic è da tempo il prescelto del Milan per andare a rinforzare e completare la batteria di difensori centrali da mettere a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima stagione. Dopo aver raggiunto un accordo di bozza col calciatore nelle scorse settimane, la dirigenza rossonera è ora pronta a formazione la prima offerta ufficiale al RedBull Salisburgo per il serbo classe 2001, anche se nelle ultime ore si sarebbe registrata un'intromissione che potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola.

Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri profili social, a fronte delle difficoltà riscontrate per arrivare a David Hancko del Feyenoord, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto nelle ultimissime ore informazione proprio per Pavlovic, in quanto il serbo per caratteristiche, legate soprattutto al fatto che sia mancino, rappresenterebbe essere il profilo ideale col quale andare a sostituire Mario Hermoso.