Oggi nuovo contatto per Jashari: trattativa in salita, i belgi chiedono 40 milioni

Il Milan, per il momento, non vuole abbandonare la pista per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero del Club Brugge, nominato miglior giocatore del campionato belga nella stagione che si è appena conclusa. Il profilo sarebbe quello ideale per rinforzare un centrocampo che necessità di grandi cambiamenti nel corso di quest'estate. Eppure, secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato Matto Moretto questa mattina, la trattativa è in salita per i rossoneri.

Oggi, scrive Moretto sul suo profilo X, è previsto un nuovo contatto diretto tra Milan e Club Brugge. L'ultima offerta del club rossonero aveva un valore complessivo di 32 milioni di euro, suddivisi tra 27 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Una proposta considerata troppo bassa dal club belga che, confermandosi osso durissimo, chiede almeno 40 milioni di parte fissa: chiaro che la distanza tra domanda e offerta è molto ampia al momento. Il Milan valuta il rilancio con la speranza che dal Belgio possano venire incontro.