Oggi potrebbe essere l'ultima partita di Manu Koné con il 'Gladbach

Questa sera al Borussia-Park il Borussia Moncengladbach ospiterà per la partita inaugurale della Bundesliga i campioni in carica del Bayer Leverkusen. Gran parte dei riflettori saranno ovviamente puntati sui talenti della squadra di Xabi Alonso, ma non quelli del Milan, che invece seguiranno più da vicino Manu Koné.

Il centrocampista francese è un obiettivo dichiarato del centrocampo rossonero, e non è una novità, e considerando il fatto che fra 7 giorni finisce il calciomercato, e la prossima in campionato del 'Gladbach è in programma il 31, quella contro il Leverkusen potrebbe essere l'ultima partita in Bundesliga di Manu Koné, sempre che il Milan affondi il colpo decisivo sul francese in questo lasso di tempo.

Nel frattempo, comunque, la situazione sembrerebbe essere piuttosto in alto mare, come confermato anche da Florian Plettenberg, che questa mattina ha riportato come il club tedesco per il momento non abbia ricevuto ancora nessuna offerta per il centrocampista francese.