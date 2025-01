Oggi si decide il caso Olmo. Il Milan (e non solo) osserva interessato

Oggi 3 gennaio è il giorno designato per quella che dovrebbe essere una sentenza definitiva per il caso Dani Olmo. Il giocatore del Barcellona, insieme al compagno di squadra Pau Victor, sono stati tolti con il passare nell'anno nuovo dalla lista dei tesserati da LaLiga. Il motivo è che la squadra blaugrana non ha rispettato gli stringenti criteri economici stabiliti dal campionato spagnolo: anche le garanzie portate a fine dicembre, come la cessione dei posti vip del Camp Nou a un fondo qatariota, non hanno convinto.

E così il Barcellona si è appellato alla federazione spagnola che oggi emetterà il suo verdetto. Il presidente Laporta fa sapere di essere fiducioso, mentre Dani Olmo già studia con i suoi agenti una scappatoia per salvare la sua stagione nel caso di conferma della sentenza. Il calciatore sarebbe disponibile ad andare in prestito per sei mesi per poi tornare in estate in Catalogna. Come scrive oggi il Corriere della Sera ci sono diverse squadre interessate che monitorano la situazione: una di queste è il Milan ma vanno considerate anche Lipsia, Bayern, i due Manchester e Psg. Non una concorrenza agevole.