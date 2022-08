Onana, saranno decisivi bonus e percentuale su futura rivendita

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere dello Sport, il MIlan sarebbe intenzionato a concentrare gli sforzi per arrivare a Jean Onana, centrocampista camerunese del Bordeaux. L'offerta dei rossoneri è di 5 milioni di euro e potrebbe bastare anche come parte fissa. Ciò che farà veramente la differenza saranno i bonus che verranno inseriti e anche la percentuale sulla futura rivendita del calciatore. L'agente di Onana non ha voluto fare il passo più lungo della gamba ma ha confermato che c'è l'intenzione di chiudere.