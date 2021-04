Padovan: "Donnarumma non ha un grandissimo mercato pur essendo un fenomeno"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Gigio Donnarumma e della trattativa per il rinnovo del suo contratto: “Tutte le grandi squadre disposte a spendere una cifra consistente per Donnarumma sono coperte nel ruolo con portieri più o meno bravi. Donnarumma non ha un grandissimo mercato pur essendo un fenomeno. Poi, dove trova un’altra squadra come il Milan? Una società che gli dà 8-9 milioni netti a stagione per due anni. Ti stanno offrendo una grande cifra e una grande opportunità. Sei ancora giovane per andare altrove. Se fossi Donnarumma mi metterei una mano sul cuore e penserei a quello che il Milan ha fatto per me e non chiederei al Milan di fare di più di quanto può”.