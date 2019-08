Paganini: “Mendes lavora per portare Bruno Fernandes al Milan”

Secondo quanto rivelato da Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport‘, attraverso il proprio account di Twitter, Jorge Mendes starebbe lavorando per portare Bruno Fernandes al Milan. Queste le sue parole: “Jorge Mendes sta lavorando per portare Bruno Fernandes al Milan se parte Suso”. Classe 1994, Fernandes ha giocato in Serie A con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, dove è già stato allenato da Marco Giampaolo nella stagione 2016/17. Nella scorsa stagione con la maglia dello Sporting Lisbona il portoghese ha collezionato ben 32 gol e 18 assist in 53 partite.