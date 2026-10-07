Tutti pazzi per il 2011 Ejodamen del Dortmund: c'è anche il Milan sul "nuovo Bellingham"

Tra i club che stanno tenendo d'occhio con grande attenzione il centrocampista classe 2011 del Borussia Dortmund Ejodamen c'è anche il Milan

C'è un giovanissimo talento del Borussia Dortmund che è finito nel mirino di diversi top club europei: si tratta di Justin Ehikioya Ejodamen, centrocampista classe 2011 che milita nella formazione Under 16 giallonera ed è già nel giro della Nazionale italiana Under 16. Viene soprannominato "il nuovo Bellingham", paragone che, come spiega tuttomercatoweb.com, "nasce dalle caratteristiche simili tra i due giocatori. Ejodamen occupa una posizione analoga in campo, possiede importanti qualità tecniche e fisiche e mostra una maturità e una tranquillità non comuni per un ragazzo della sua età".

Secondo quanto riferisce Sport, sulle tracce di Ejodamen ci sono diversi club, tra cui Barcellona, Arsenal, Chelsea, Juventus e anche il Milan. Da ricordare che le squadre inglesi non potranno prenderlo prima del compimento dei 18 anni, mentre le società di Paesi che fanno parte dell'Unione Europea possono già muoversi quando il giovane centrocampista compirà 16 anni (19 aprile 2027).