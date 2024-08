Pedullà: "Abraham, priorità assoluta al Milan. Ma va trovata la quadratura sulla formula"

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha pubblicato questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Tammy Abraham, attaccante inglese in uscita dalla Roma: "Tammy Abraham vuole il Milan come priorità assoluta e su questo non esiste il minimo dubbio. Ieri avevamo riportato una notizia di Gianluigi Longari sull’interesse dell’Everton, ma la priorità dell’attaccante inglese è il Milan.

Adesso però bisogna trovare una quadratura sulla formula che per la Roma non dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni attuali, un semplice prestito con diritto di riscatto. E soprattutto le contropartite non convincono. Abraham continuerà ad aspettare il Milan, al netto di altri nomi fatti per l’attacco rossonero, alcuni mai trattati davvero".