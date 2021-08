Pedullà: "Bakayoko, ci siamo: operazione in prestito oneroso e diritto di riscatto a circa 10 milioni"

Come riporta il sito alfredopedulla.com, oggi per il Milan è stata una giornata molto intensa. Oltre all'ufficialità di Pellegri, il Milan lavora anche sul fronte Bakayoko: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni. Per Adli, invece, la società rossonera vorrebbe spendere di meno rispetto alle richieste del Bordeaux. Piace anche Faivre del Brest e Jesus Corona del Porto, anche se per il secondo la situazione è più complicata. Per quanto riguarda Messias, "Negli ultimi giorni di mercato potrebbero nascere situazioni a sorpresa per il Milan".