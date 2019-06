Pedullà: "Giampaolo insiste per Praet. Su Theo Hernandez e Torreira…"

Marco Giampaolo insiste per Praet, lo vorrebbe nel nuovo Milan. E ha intenzione di schierarlo come regista alla difesa, in quel trasformismo tattico che appartiene al tecnico abruzzese. Non dimentichiamo che è stato lo stesso Giampaolo a utilizzare Praet da mezzala, chiedendogli di non fare più il trequartista. Con la Sampsono stati impostati diversi discorsi, l’arrivo di Malinovskyi (molto vicino ai blucerchiati) libererebbe il belga. Il Milan vorrebbe allargare il discorso ad Andersen, ma oggi la priorità è Praet. Capitolo Torreira: i tentativi fin qui sono andati a sbattere contro il muro Arsenal, chi sostiene che non ci siano stati contatti evidentemente vive soltanto per smentire le notizie degli altri piuttosto che portarne una… E c’è fiducia per Theo Hernandez, dopo il via libera totale del terzino sinistro, in attesa di trovare una formula che possa accontentare anche il Real.