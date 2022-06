Pedullà: "Il Milan può presentare nei prossimi giorni la prima offerta per Zaniolo. Quasi fatta per Renato Sanches"

Fonte: alfredopedulla.com

Alfredo Pedullà ha pubblicato questo aggiornamento sul suo sito sul mercato del Milan: "Il Milan può presentare nei prossimi giorni la prima offerta per Nicolò Zaniolo. La Juve resta sullo sfondo, il Milan continua a pensare anche a De Ketelaere, gioca su due tavolo, il massimo sarebbe prenderli entrambi. Tutto fatto per Origi, quasi fatta per Renato Sanches, un grande colpo per il centrocampo impostato da novembre, un’operazione che i rossoneri erano stati sul punto di premere nel 2017 – con un’altra proprietà – quando il portoghese giocava nel Bayern. Su Botman ripetiamo: lui vuole il Milan, ci sono gli accordi, l’operazione potrebbe continuare in una fase di stallo soltanto se i rossoneri cambiassero idea".