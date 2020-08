Pedullà: “Mancano ultimi dettagli tra Rodriguez e Torino, domani via libera”

Così Alfredo Pedullà sulla trattativa tra il Milan e Torino per Ricardo Rodriguez su Twitter: “Rodriguez guadagna 2,5 milioni al Milan, al Torino guadagnerà meno di 2 e verrà fatto un quadriennale al giocatore. Si sta lavorando su ultimi dettagli dell’ingaggio. Confermato: c’era anche Maldini al vertice di oggi. Accordo Milan-Toro per tre milioni. Mancano ultimi dettagli. Fiducia totale, domani il via libera definitivo”