Pedullà: "Romagnoli ha detto no ad un club inglese, ha scelto la Lazio"

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su Romagnoli, capitano del Milan in scadenza di contratto e nel mirino della Lazio: "Romagnoli ha detto no a un club inglese, ha scelto la Lazio (una pista da settembre), ma si chiude a 3,2 più bonus non a 2,8. Questa la richiesta, serve ancora pazienza. E una soluzione per Acerbi".