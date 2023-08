Pedullá su Taremi: "Il solito Porto che cambia le carte all'ultima curva"

Il solito Porto che cambia le carte nei pressi dell’ultima curva. L’ha fatto più volte, lo sta ripetendo per Taremi, sapendo che Conceicao sarebbe felice di trattenere l’attaccante a 10 mesi dalla scadenza. Ma Taremi ha scelto, resterebbe con il retrogusto amaro di chi vuole andar via, pur con il rispetto che deve al Porto. Una cosa da chiarire: non c’era deadline in scadenza ieri sera, si va avanti. Altrimenti si sarebbero spente le luci di Casa Milan, invece siamo ancora in partita. Il Porto ha mischiato le carte, ma non è una novità. Il Milan è arrivato, già ieri, a circa 18 milioni bonus compresi. Si va a oltranza, oltre ipotetiche e non realistiche deadline.