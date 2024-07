Pedullà sul futuro di Morata: "Il Milan lo aspetta. Presto darà una risposta definitiva"

Sfumata la pista che porta a Joshua Zirkzee, il Milan è ora deciso e pronto a virare su Alvaro Morata per andare a rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. A fare un punto sulla questione relativa al futuro dell'attaccante spagnolo, immerso con la sua Spagna ad Euro2024, ci ha pensato il collega Alfredo Pedullà, il quale ha scritto:

"Alvaro Morata è immerso nella Spagna, estremamente felice per aver raggiunto la semifinale agli Europei. Ma ha già memorizzato l’irruzione del Milan intenzionato a pagare la clausola di 12-13 milioni e anche ad accontentare l’attaccante rispetto ai suoi 6 milioni di ingaggio. Precisiamo: in questo momento Morata non ha altre prospettive italiane, la Roma ha solo sondato e la sua amata Juve potrebbe anche non materializzarsi avendo oggi Milik in organico ed essendo concentrata oggi su più prioritarie necessità di mercato. Ha detto no all’Arabia esprimendo la sua felicità di restare e vincere con l’Atletico Madrid, parole sue. Ma la chiamata dalla Serie A avrebbe un altro sapore e significato, ecco perché il Milan lo aspetta mentre lui è immerso nella Spagna che sogna di vincere l’Europeo. E presto darà una risposta definitiva".