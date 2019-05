Pellegatti: “La storia impossibile di Mourinho al Milan”

Carlo Pellegatti, sul canale YouTube, ha parlato di un nome clamoroso accostato alla panchina del Milan: “Ho vissuto due giorni di illusione e speranza. Martedì mattina ricevo la telefonata di un amico dirigente di calcio, che mi dice: “Sai che forse vengo a lavorare al Milan? Ma non vengo da solo, vengo con Josè Mourinho”. Lui ha lavorato con Mourinho, era un suo collaboratore ai tempi del Triplete. Oggi questa persona mi ha mandato la sua foto con Mourinho a Londra, e aspettavo la notizia. Purtroppo intorno alle 15 mi dice: “Fumata nera, il castello si è sgretolato”. Mou sarebbe venuto al Milan a cifre ragionevoli, avrebbe seguito il nuovo corso del Milan, ma ad una condizione: avere al suo fianco Luis Campos. Il Milan però non è su Campos e Mourinho non se l’è sentita di venire da solo in questa avventura. Quindi nulla da fare, fumata nera. Ho vissuto due giorni con la speranza di Mourinho al Milan".