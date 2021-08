Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle voci di mercato su Junior Messias: "Non ho avuto alcun riscontro per il giocatore del Crotone, Messias, quindi personalmente questa notizia la faccio cadere. Vedremo poi nei prossimi giorni se dovremo per caso riprenderla, ma non credo proprio".