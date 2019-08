Pellegatti: “Silva verso lo Sporting, prestito oneroso a 5 milioni di euro”

Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale di YouTube per aggiornare i tifosi rossoneri sulla trattativa che porterebbe André Silva allo Sporting Lisbona, queste le sue parole: “Lo Sporting spinge per André Silva. La trattativa si sta sviluppando ed è previsto che si chiuda tramite un prestito oneroso a 5 milioni di euro, c’è ancora da stabilire se il prestito sarà con diritto o con obbligo di riscatto. Chiaramente il Milan avrebbe preferito cedere il portoghese a titolo definitivo per incassare qualche soldo in più, ma si libererà comunque del suo ingaggio”.