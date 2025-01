Per Gimenez il Milan potrebbe sfruttare un tesoretto inatteso dalla Champions

vedi letture

Il Milan è in pressing per Santiago Gimenez. La dirigenza rossonera vuole mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un attaccante di peso, che faccia e sappia fare gol, anche perché Morata ed Abraham non sembrerebbero più bastare. Per risalire la classifica c'è bisogno di un vero numero (2)9, motivo per il quale la scelta sarebbe ricaduta sul messicano del Feyenoord.

Per anticipare a gennaio un'operazione prevista per giugno, il Milan voleva fare leva sulle cessione, ma le due più remunerative, ovvero quella di Emerson Royal al Galatasaray e Pavlovic al Fenerbahce, sono saltate. Nonostante questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di andare avanti per Gimenez anche senza cessioni, ma sfruttando un piccolo, ma comunque importante, tesoretto, che potrebbe arrivare dalla Champions League.

Scrive la rosea, infatti, che in caso di qualificazione diretta agli ottavi di finale, grazie ai premi UEFA il Milan potrebbe intascarsi altri 14 milioni di euro, soldi che potrebbero dare una grossa mano al Diavolo nei discorsi con il Feyenoord, che non sembrerebbe avere alcuna intenzione di smuoversi dalla propria posizione.