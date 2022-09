Per la difesa c'è Kiwior, dalla Polonia sono sicuri: vicino l'accordo tra Milan e Spezia

MilanNews.it

Nel pomeriggio di ieri direttamente dalla Polonia è arrivata un'indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe vicino all'accordo con lo Spezia per il traferimento del difensore polacco Jakub Kiwior. Il giocatore ha giocato l'anno scorso a centrocampo con Motta e oggi è il perno della difesa di Gotti, oltre che nelle rotazioni della nazionale polacca. Il Milan, come svelato dalla redazione di MilanNews.it qui, avrebbe un diritto di prelazione sia sul polacco che sul terzino francese Amian, sorto dopo la trattativa che ha portato in Liguria Mattia Caldara. L'acquisto sarebbe da considerarsi per la prossima estate.