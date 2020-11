Pezzella: “Rinnovo? Amo Firenze e la Fiorentina”

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, accostato in questa sessione di mercato al Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del proprio rapporto con Firenze e non solo: "Tengo tantissimo a questa maglia, amo questo club e adoro Firenze. Penso di averlo dimostrato. Io sono il capitano, la colpa di questo inizio stagione è anche nostra. Abbiamo il dovere di rimettere in sesto il campionato. Non penso a niente se non a questo e il rinnovo è un discorso che va tenuto fuori, dobbiamo pensare solo al pallone".