Pioli ha fatto il nome di Bennacer: la Fiorentina non è convinta

Tra i giocatori in uscita dal Milan in questo mercato estivo, c'è anche il centrocampista algerino Ismael Bennacer che ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione all'Olympique Marsiglia ma poi non è stato riscattato nè è stato trovato un accordo tra le due società per un nuovo trasferimento. Oggi uno degli eroi dell'era di Stefano Pioli è dichiaratamente in uscita, anche il suo numero 4 è stato consegnato a Ricci e soprattutto non è stato convocato per il ritiro di questi giorni a Milanello.

Ed è proprio Stefano Pioli che potrebbe e vorrebbe portarselo con sè. L'ex tecnico milanista ha chiuso la sua esperienza all'Al Nassr e nei prossimi giorni sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Fiorentina, un ritorno per lui. Come scrive il Corriere dello Sport, tra i nomi fatti alla dirigenza, Pioli ha segnalato anche quello di Bennacer, suo pupillo. Il Milan, come detto, ha tutto l'interesse di venderlo e di certo non chiederà i 50 milioni della clausola. A essere poco convinti, al momento, sono proprio i vertici della Fiorentina.