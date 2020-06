Pioli su Donnarumma: "Sta bene qui a Milanello e lo vedo ancora nel Milan E' felice qui"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Spal-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'importanza della leadership di Donnarumma in campo. Queste le sue parole: "Il portiere deve tenere sempre pronta la squadra. Fa parte del ruolo dare indicazioni e tenere attente la squadra. Non so se il miglior portiere del mondo come ha detto Maldini, ma sicuramente è tra i primi tre. Io ho fatto il difensore e so cosa vuol dire avere dietro un portiere che ti sprona. Lui deve continuare così. Maldini ha già specificato la volontà del club di trattenerlo, vedo Gigio sereno e determinato. Sta bene qui a Milanello e lo vedo ancora nel Milan".