Da lunedì Ismael Bennacer ha cominciato ad allenarsi a Milanello insieme ai compagni per l’avvio della nuova stagione. Il centrocampista algerino è reduce da un’annata complicata, a causa di un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori fino a dicembre scorso. Bennacer però vorrebbe finalmente rilanciarsi dopo aver avuto una serie di mesi complicati in cui non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli. Tuttavia nei giorni scorsi qualche club della Saudi Pro League ha cominciato ad effettuare sondaggi con il giocatore per esplorare l’eventualità di un’offerta. Più di un club arabo si è avvicinato a Bennacer per capire la fattibilità dell’acquisto, pensando di sfruttare la clausola presente nel contratto del giocatore.

Ma quanto vale e quanto dura? Bennacer ha una clausola da 50 milioni di euro e vale per tutta l’estate. Non è limitata al mese di luglio ma può valere anche più avanti. Il contratto del 26enne algerino con il Milan è valido fino al 30 giugno 2027.