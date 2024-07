Poco spazio in mezzo al campo: Adli e Pobega possono partire

Yacine Adli e Tommaso Pobega sono stati la prima coppia di centrocampisti schierata da Paulo Fonseca nella sua prima panchina rossonera, nell'amichevole in Austria contro il Rapid Vienna che si è giocata sabato e che è terminata sul punteggio di 1-1. Eppure il paradosso è che entrambi i giocatori potrebbero lasciare Milanello nelle prossime settimane se si dovesse verificare una situazione vantaggiosa per il club e anche per i due calciatori stessi.

Il Milan infatti porterà uno o due innesti in mezzo al campo: Fofana in primis ma anche Samardzic tra gli obiettivi. In questo modo sia Adli che Pobega potrebbero sentirsi tagliati fuori. Per il franco-algerino si aspettano club interessati mentre per l'italiano si può anche pensare di utilizzarlo come contropartita tecnica in un'altra trattativa. Quello che è certo è che le situazioni sono in evoluzione e dipenderanno da diversi fattori legati all'andamento del mercato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.