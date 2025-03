Porte girevoli a centrocampo: questo reparto sarà fortemente rivisitato in estate

Il centrocampo sarà fortemente rivisitato dal Milan in estate. Tanti giocatori usciranno, così come altri arriveranno varcando per la prima volta in carriera i cancelli da Milanello, anche se ovviamente questo discorso dipenderà molto non solo da chi sarà il nuovo direttore sportivo, ma anche da chi siederà in panchina al posto di Sergio Conceiçao.

Al momento Fofana, Reijnders e Bondo, neo arrivato, sono gli unici sicuri della conferma anche nella prossima stagione, a differenza di Loftus-Cheek e Musah che invece dovranno sfruttare questi ultimi mesi per dimostrare di meritarsi la permanenza in rossonero. Scrive questa mattina Tuttosport, però, che il futuro dell'inglese è pressoché segnato, anche perché la sua cessione sarebbe programmata, a differenza di quella dello statunitense sul quale aleggia ancora qualche dubbio, complice la sua estrema duttilità che potrebbe tornare utile anche in futuro.