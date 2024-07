Previsto nei prossimi giorni un summit fra il Milan e l'entourage di Samardzic

vedi letture

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca altri e nuovi rinforzi dopo Alvaro Morata, che non dovrebbe e può bastare se si vuole fare meglio rispetto alla passata stagione. Per questo motivo l'allenatore portoghese ha chiesto alla sua dirigenza almeno altri tre innesti, più uno bonus che potrebbe rispondere al nome di Lazar Samardzic.

Quasi come un fulmine a ciel sereno si è infatti registrato questo ritorno di fiamma del Diavolo per il fantasista serbo, per il quale Ibrahimovic e Moncada, suo estimatore dal lontano 2019, sono pronti a fare sul serio. Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un summit fra il Milan e l'entourage di Samardzic per capire le richieste economiche.

Un pò come successo con Morata prima e con Fofana e Pavlovic adesso, solo dopo aver raggiunto un accordo di massima col classe 2002 il Diavolo si sederà al tavolo delle trattative con l'Udinese, sapendo però che i friulani non hanno alcuna intenzione di scendere sotto i 20 milioni di valutazione. Staremo a vedere.