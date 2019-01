Primi contatti tra Milan e Genoa per Piatek: i rossoneri vogliono cautelarsi in caso di addio di Higuain

Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, il Milan ha avviato i primi reali contatti col Genoa per Krzysztof Piatek, centravanti classe '95 del Genoa che fin qui si è comportato benissimo in Italia. Il club rossonero sta decidendo il tipo di offerta per provare a convincere Preziosi, poco incline a cedere l'attaccante polacco a gennaio. Per convincere il Grifone serviranno almeno 40 milioni di euro, in esame al momento è la formula giusta per impostare la proposta al club rossoblù. I contatti per Piatek sono stati avviati dal Milan per cautelarsi in caso di addio di Gonzalo Higuain: in tal senso, il Chelsea spinge per averlo con la stessa formula con cui l'ha preso il Milan, ovvero in prestito con diritto di riscatto.