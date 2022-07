PSG o Milan? In attesa di conoscere il proprio futuro Renato Sanches parte in ritiro con il Lille

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

In attesa di conoscere il proprio futuro, con il presidente Olivier Letang che nella giornata di ieri ha detto che le opzioni per il suo futuro sono due, PSG o Milan, Renato Sanches fa parte del gruppo dei convocati diramato da Fonseca per il ritiro del Lille in Spagna.

Per RMC Sport sono attualmente in corso le trattative per il trasferimento del portoghese: il Lille ha un accordo con il Milan ma non con il PSG, mentre il calciatore, che sta iniziando ad essere insofferente, sta aspettando e preferisce il club parigino.