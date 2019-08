Le cessioni sono uno dei nodi del mercato del Milan. Lo scrive il QS-La Nazione in edicola questa mattina. L’operazione che può aprire gli orizzonti dei rossoneri - si legge - è l’addio di André Silva, per il quale mancano richieste concrete e che oggi sembra l’unica via per raggranellare i soldi necessari per un ultimo assalto ad Angel Correa.